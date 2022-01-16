لبنان يشهد انقطاعا للإنترنت بسبب نقص الوقود

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شهد لبنان انقطاعات للإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص الوقود، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.

وقالت شركة أوجيرو الحكومية للاتصالات في تغريدة على تويتر يوم السبت إن نقص الديزل تسبب في التعطيل.

وقالت الشركة اليوم الأحد إنه تم تعليق الخدمات مؤقتا إلى أن يتم تزويدنا بالديزل، وعزت الوضع إلى "ظروف خارجة عن سيطرتنا".

ولم يكن هناك اتصال بالإنترنت في أجزاء من بيروت ليلة السبت، وفقا لـ "نتبلوكس" التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وقالت أوجيرو إنه تم إصلاح الانقطاع بعد ظهر اليوم .

ويعاني لبنان منذ أشهر مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية. وتواجه عدة أسر نقصا في إمدادات الكهرباء بسبب نقص الوقود.