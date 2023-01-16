انطلاق الجلسة العامة للنواب اليوم

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت.

ويستهدف مشروع القانون مد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994، والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

كما تشهد الجلسة العامة إحالة 47 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.