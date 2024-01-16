الحوثييون يعلنون استهداف سفينة متجهة إلى موانئ فلسطين

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة كانت متجهة إلى موانئ "فلسطين المحتلة"، بعدد من الصواريخ البحرية، وإصابتها بشكل "مباشر".

وقال المتحدث العسكري للجماعة اليمنية، العميد يحيى سريع، خلال بيان متلفز: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية بالقوات المسلحة (التابعة لجماعة الحوثي)، عملية استهداف لسفينة زوغرافيا، كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن "الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول أمريكي لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، إن القوات الأمريكية قصفت مواقع في اليمن تابعة لجماعة الحوثي، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المسئول في تصريحاته للشبكة أن الضربة استهدفت 4 صواريخ باليستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق، مشيراً إلى أن الضربة جاءت بعد استهداف الحوثيين، أمس الاثنين، ناقلة الحاويات "جيبرالتار إيجل".

وأمس الاثنين، كشف الجيش الأمريكي تفاصيل واقعة الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي على السفينة المملوكة لشركة أمريكية قبالة سواحل عدن.