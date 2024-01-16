حكومة ألمانيا تعتزم تقديم مقترحات لمساعدة المزارعين في محاولة لتهدئة الاحتجاجات

أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة (د.ب.أ) وتم نشرها، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية تدرس طرقا يمكنها تخفيف العبء المالي على القطاع الزراعي، فيما واصل المزارعون المحتجون قيادة جراراتهم حول برلين.

ووفقًا للشرطة المحلية، كان هناك صباح اليوم حوالي 330 جرارًا ومركبة زراعية أخرى متوقفة على طول الشارع الذي يؤدي إلى بوابة براندنبورج الأيقونية، شعار العاصمة الألمانية، وذلك بعد مضي يوم على التظاهرات الجماعية التي نظموها أمس الاثنين احتجاجا على اقتراحات خفض دعم الديزل للقطاع الزراعي.

وجاءت هذه الاقتراحات في إطار جهود حكومة المستشار أولاف شولتس لسد الفجوة الكبيرة في الميزانية. وقامت الحكومة حتى الآن بتخفيف الاقتراح حيث تم عرض التخلي تدريجياً عن الدعم على مدى ثلاث سنوات، ولكن قادة قطاع الزراعة طالبوا بمزيد من التنازلات.

ويعتزم الائتلاف الآن تقديم مقترحات ملموسة لمساعدة المزارعين قبل نهاية مارس، على أن يتم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الموازية بحلول منتصف العام.

وبحسب معلومات من مصادر بالائتلاف الحاكم، وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتس وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على تقديم اقتراح للبرلمان.

ويقول الاقتراح إن الحكومة ستطلق "عملية تحديث" نحو قطاع زراعي مستدام من الناحيتين البيئية والاقتصادية ينتج غذاء جيدا ويساهم في حماية المناخ ويقدم الأمن الاقتصادي للمزارعين.

من جانبه، دعا اليوم الثلاثاء التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، الذي يتزعم المعارضة وممثل يمين الوسط والذي دعم المزارعين في احتجاجهم ضد الحكومة بشكل كبير، إلى تقديم تسهيلات مالية وتنظيمية واسعة النطاق لقطاع الزراعة.

واقترح التحالف المسيحي جعل دعم وقود الديزل دائمًا، وتمديد التصاريح لمزارع الحيوانات، وفرض رسوم جديدة لحماية حقوق الحيوان على المنتجات في المتاجر لتعويض تكاليف تنفيذ التشريعات الجديدة لحماية حقوق الحيوان والبيئة.

وفي تصريحات لـ(د.ب.أ)، قال شتيفن بيلجر عضو البرلمان عن الحزب المسيحي الديمقراطي إنه " يجب أن يكون هناك وعي أخيرًا بأن كل تنظيم وكل قاعدة وكل متطلب يرتبط بعواقب صعبة على العمل اليومي لمزارعينا.