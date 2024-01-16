عمرو الليثي: يعلن إطلاق وحدة تبادل برامجي وإخباري باتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

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أعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، إطلاق وحدة للتبادل البرامجي والإخباري بالاتحاد.

جاء ذلك علي هامش مشاركته علي رأس وفد رسمي بالاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية، حيث أجري مباحثات مع رؤوساء هيئات الإذاعة والتلفزيون في الدول العربية حول سبل التعاون المشترك في مجالي التبادل البرامجي والاخباري، اضافة الي توقيع اتفاقيات الشراكة مع اتحادي البث الأوروبي والآسيوي.

وتم الاتفاق على تبادل برامجي وإخباري مع الاتحادات، وكذلك إقامة ورش عمل مشتركة.

على جانب آخر، يشارك رئيس الاتحاد في مؤتمر الإعلام العربي تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي"، والمنعقد يومي ١٧ و١٨ يناير الجاري بتونس العاصمة.