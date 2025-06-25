وزير الخارجية الأمريكي: ترامب ينظر إلى تغيير النظام في إيران كاحتمال وارد

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرئيس دونالد ترامب، ينظر إلى تغيير النظام في إيران كـ«احتمال وارد» إذا استمر قادة إيران في نفس نهجهم.

جاء ذلك خلال لقائه مع مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، اليوم الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في لاهاي.

وأكد في الوقت نفسه، أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام الإيراني، مضيفًا: «العالم مليء بأنظمة لا تعجبني ولا يعجبني رؤساؤها، وكثيرون منا يتمنى لو لم تكن موجودة، لكن ليس من واجب الولايات المتحدة أن تُشكّل حكومات لكل دولة»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «مشكلة واشنطن الأمنية مع إيران هي مع نظام ديني يسعى لامتلاك أسلحة نووية؛ ليتمكن من تهديد الولايات المتحدة وإسرائيل»، قائلًا إن «الرئيس الأمريكي أكد مرارًا أن الأمر لن يحدث».

واعتبر أن إيران أصبحت «أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي»، لافتًا إلى أن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت لأضرار جسيمة؛ بسبب الضربات الإسرائيلية والأمريكية.

ورفض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن الضربات الأمريكية أجّلت البرنامج النووي الإيران لبضعة أشهر فقط، ووصفها بأنها «كاذبة ولا تعكس الصورة الكاملة».

وأضاف: «أكره التعليق على هذه القصص، لكن التقارير المتداولة كاذبة، ومن ينشرها له أجندة خاصة، ولا ينبغي إعادة نشرها لأنها لا تعكس الواقع بدقة».



