ريان: تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة في الأهلي تأخر كثيرا

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن قرار تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة في النادي الأهلي جاء متأخرًا، مشيراً إلى أن وليد يمتلك خبرات واسعة تؤهله لهذا المنصب منذ سنوات طويلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "وليد صلاح الدين يمتلك شخصية قوية ومعرفة عميقة بكرة القدم، فضلاً عن خبراته الكبيرة داخل الملاعب وخارجها، وهو ما يجعله قادراً على التعامل مع جميع لاعبي الأهلي بمختلف مستوياتهم".

وأضاف أن النجوم الحاليين سيحترمونه كونه أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء، لما قدمه للفريق من إنجازات كبيرة وبصمة واضحة خلال مسيرته الكروية.

وأوضح ريان أن وجود نجم بحجم وليد صلاح الدين في هذا المنصب يمنح الجهاز الفني والإداري للأهلي دعماً إضافياً، خاصة أن مثل هذه المناصب تتطلب شخصية لها ثقل وقادرة على التواصل مع اللاعبين بلغة يفهمونها، وهو ما يتوافر في وليد الذي عاش أجواء النجومية والضغوط داخل المستطيل الأخضر.

وأشار ريان إلى أن وليد صلاح الدين لم يكتف بخبرته كلاعب فقط، بل عمل أيضًا في مجالات إدارية مختلفة سواء مع نادي الاتحاد السكندري أو نادي زد أو من خلال الأكاديميات، مما أكسبه خبرات عملية تضاف إلى رصيده الكبير.

وأتم ياسر ريان حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستعانة بنجوم الكرة السابقين في المناصب الإدارية داخل الأندية، مؤكداً أن تعامل لاعبي كرة القدم مع زملائهم السابقين يختلف كثيراً، ويساعد على خلق بيئة إيجابية تحقق النجاح وتدعم استقرار الفرق.