تامر عبد الحميد: حسام حسن يتبع نهج الجوهري في ثبات التشكيل

تحدث تامر عبد الحميد دونجا لاعب الزمالك السابق عن اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدير الفني يعتمد في الغالب على قائمة ثابتة دون تغييرات كبيرة، باستثناء بعض التبديلات الاضطرارية التي فرضتها الظروف.

وأوضح دونجا خلال حواره لبرنامج استاد المحور: "أبرز هذه التغييرات تمثلت في دخول عمرو الجزار على حساب محمد عبد المنعم، إلى جانب انضمام مهند لاشين بدلاً من محمد شحاتة، بينما ظلت بقية الأسماء كما هي دون تعديل".

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن هناك أسماء كان من الضروري أن تكون ضمن القائمة، على رأسها ناصر ماهر لاعب الزمالك، الذي يقدم مستويات قوية ويستحق تمثيل المنتخب، مؤكداً أن تواجده كان سيضيف بعداً هجومياً إضافياً للفريق.

كما شدد على أن محمد علاء حارس مرمى الجونة يستحق الانضمام أيضًا، نظرًا لما يقدمه من أداء ثابت ومميز مع فريقه في الدوري الممتاز، ما يجعله خياراً مهماً لحماية عرين الفراعنة.

ولفت دونجا إلى أن حسام حسن يتبع سياسة قريبة من نهج محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب، والذي كان يؤمن دائمًا بفكرة ثبات التشكيل والاعتماد على مجموعة محددة من اللاعبين، مع إجراء تغييرات طفيفة عند الضرورة.