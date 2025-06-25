أمير قطر يطلع على أنظمة المراقبة في قيادة العمليات المشتركة

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زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قيادة العمليات المشتركة (القاطع الشمالي) التابع للقوات المسلحة الأميرية القطرية، صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة المزروعة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أجرى أمير قطر، جولة في القيادة اطلع خلالها على أبرز المنظومات المستخدمة في أنظمة المراقبة والقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى آلية وإجراءات العمل للعمليات المشتركة.

واستمع الأمير تميم، إلى إيجاز عن نجاح القوات المسلحة الأميرية القطرية في اعتراض الهجمة الصاروخية التي استهدفت قاعدة العديد الجوية القطرية، والإجراءات الاحترازية التي قامت بها القوات المسلحة.

ونوه بكفاءة القوات المسلحة القطرية وجاهزيتها للدفاع عن الوطن، معربا عن شكره وتقديره لكل العاملين في المجالات العسكرية والأمنية بالدولة.

ورافق الأمير، خلال الجولة، الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، وعدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين.