موقع تريب ادفايزور العالمي يختار الغردقة من بين أفضل المقاصد السياحية العالمية لعام 2024

اختار موقع تريب ادفايزور العالمي، اليوم، مدينة الغردقة بالبحر الأحمر من بين أفضل المقاصد السياحية العالمية لعام 2024.



وأكد محمد عيد سليمان - مدير التسويق الإقليمي لمجموعة بيك الباتروس للفنادق، أن اختيار الغردقة يضعها في مصاف المقاصد السياحية العالمية، ويضاعف من جهود العاملين داخل القطاع السياحي في الترويج بكثافة لهذا المقصد العالمي، خاصة قبل بورصة برلين السياحية التي تقام في شهر مارس المقبل.

وأشار عيد إلى أن اختيار مدينة الغردقة ليس فقط كواحدة من أهم المقاصد السياحية، بل أيضا كأفضل 3 مقاصد سياحية عالمية في السياحة الطبيعية أو ما يطلق عليها Nature Destinations؛ ما يزيد من مصداقية المقصد السياحي في جذب كل جنسيات العالم مع بداية عام 2024.