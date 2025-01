رئيس النمسا: إعلان اتفاق غزة يجلب الأمل والارتياح

رحب رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بعد حرب استمرت 15 شهراً.

وكتب في منشور على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «بعد 15 شهراً من اليأس والدمار، يجلب إعلان وقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن الأمل والارتياح بأن معاناة جميع الأطراف يمكن أن تنتهي الآن».

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

