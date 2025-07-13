أمين عام الناتو يزور واشنطن لبحث تسليح أوكرانيا وسط تصعيد روسي

من المقرر أن يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد إعلان الأخير عن خطط لبيع أسلحة لحلفاء الناتو يمكنهم بدورهم تمريرها إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان للناتو أن روته، سيكون في واشنطن يومي الإثنين والثلاثاء، حيث سيلتقي بترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الكونجرس. ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض بشأن الزيارة.

وتأتي الزيارة بينما كان ترامب قد ألمح الأسبوع الماضي إلى أنه سيدلي بـ"تصريح كبير" بشأن روسيا يوم الإثنين، في وقت تواجه فيه أوكرانيا صعوبات في صد هجمات جوية روسية معقدة وواسعة النطاق.

وقال روبيو، أول أمس الجمعة، إن بعض الأسلحة الأمريكية التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة لدى حلفاء الناتو في أوروبا، ويمكن نقل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، بينما تقوم الدول الأوروبية بشراء بدائل لها من الولايات المتحدة.

وأضاف: "من الأسرع بكثير نقل سلاح من ألمانيا إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، من طلبه من مصنع أمريكي وشحنه إلى هناك"، وذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة نشرت اليوم الأحد في صحيفة "لا تريبيون ديمانش"، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن مسئولين أوروبيين عرضوا على إدارة ترامب تعزيز قدرات الدفاع الجوي ضمن أي حزم تسليح قادمة.

وأشار إلى أن فرنسا تواجه "فجوة في القدرات" وستضطر إلى الانتظار حتى العام المقبل قبل أن تتمكن من تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض-جو جديدة.

في الوقت نفسه، يواجه ترمب دعوات من كل من الجمهوريين والديمقراطيين، فضلا عن حلفاء أوروبيين، لدعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ يهدف إلى شل قطاع النفط الروسي وفرض عقوبات أمريكية على موسكو بسبب استمرار غزوها لأوكرانيا.