حماس: الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أيٍّ من أهدافه السرية أو المعلنة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية في كلمة له بمناسبة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إن "الإحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أيٍّ من أهدافه السرية أو المعلنة".

وأوضح الحية أن "الإحتلال حاول منذ بَدء العدوان تحقيقَ العديد من الأهداف، أعلن بعضها وأخفى البعض الآخر، فقال صراحةً أنه يسعى لإنهاء المقاومة والقضاءِ على حماس، واستعادةِ الأسرى بالقوة العسكرية، وتغييرِ وجه المنطقة، فيما كان هدفُه المبطن، تصفيةَ القضية وتدميرَ القطاع والانتقامَ من أهله وتهجيرَهم، والقضاءَ على إرادة شعبنا بالحرية، وتدميرَ كلِ معاني الأملِ،وإنهاءَ آثارِ العبورِ المجيد في السابع من أكتوبر 2023"، بحسب قوله.

وعبر الحية "عن عميق شكرنا وتقديرنا للإخوة الوسطاء الذين بذلوا جهوداً مُضنية وجولاتٍ متعددة من المفاوضات منذ اليوم الأول، للوصول إلى وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا، ونخص منهم الإخوةَ في دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة".

كما أشاد بما وصفه بالمواقف "المضيئة للعديد من الدول التي وقفت معنا في مختلف الميادين: الإخوةَ في تركيا وجنوب إفريقيا والجزائر وروسيا والصين وماليزيا وإندونيسيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا، وأحرارَ العالم".