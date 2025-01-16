 شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تستطلع رضا المواطنين عن أداء الخدمة في 7 أحياء - بوابة الشروق
الخميس 16 يناير 2025 3:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تستطلع رضا المواطنين عن أداء الخدمة في 7 أحياء

هدى الساعاتي:
نشر في: الخميس 16 يناير 2025 - 3:38 م | آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 3:38 م

بدأت شركة صرف صحي الإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، في تنفيذ خطط استطلاعات الرأي، وقياس رضا المواطنين عن خدمات الصرف الصحي المقدمة لهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتفعيل مبادرة بداية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وضمان وصول الخدمات إلى المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وتسعى الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المشروعات القائمة وضمان استدامة الخدمات.

وتشمل الخطط نشر فرق استطلاعات الرأي والتوعية بجميع أحياء المحافظة، وهي: حي منتزه أول، حي منتزه ثان وحي شرق، حي وسط، حي غرب، حي العجمي، حي العامرية.

ويأتي هذا الجهد ضمن التزام الشركة بتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين وضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك