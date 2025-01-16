شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تستطلع رضا المواطنين عن أداء الخدمة في 7 أحياء

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بدأت شركة صرف صحي الإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، في تنفيذ خطط استطلاعات الرأي، وقياس رضا المواطنين عن خدمات الصرف الصحي المقدمة لهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتفعيل مبادرة بداية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وضمان وصول الخدمات إلى المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وتسعى الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المشروعات القائمة وضمان استدامة الخدمات.

وتشمل الخطط نشر فرق استطلاعات الرأي والتوعية بجميع أحياء المحافظة، وهي: حي منتزه أول، حي منتزه ثان وحي شرق، حي وسط، حي غرب، حي العجمي، حي العامرية.

ويأتي هذا الجهد ضمن التزام الشركة بتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين وضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة.