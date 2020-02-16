رئاسة الوزراء: الرئيس وجّه بإنشاء 4500 مصنع صغير للشباب بقروض ميسرة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء إن إنشاء المناطق الاستثمارية يعد جزءا من خطة الدولة للاهتمام بالقطاع الصناعي.

وأوضح «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن قطاع الإنشاءات يتولى الجزء الأكبر من توفير فرص العمل، مؤكدًا نجاحه على مدار السنوات الماضية بالشراكة مع المشروعات القومية الكبرى في توفير 5 مليون فرصة عمل، في الفترة من 2014 حتى 2020.

وأضاف أن المنطقة التي زارها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هي واحدة من عدة مناطق صناعية، وأن الدولة تعمل في 11 منطقة استثمارية أخرى، وأن فكرة إنشاءهم تقوم على إنتاج منطقة متكاملة بها عدة صناعات مرتبطة ببعضها، لافتًا إلى هدفها في التقليل من تكاليف الإنتاج والنقل والعودة بالنفع على المحافظة الموجود بها، بالإضافة إلى تخصيص جزء للصناعات الزراعية لقرب بنها من المناطق الريفية.

وأشار إلى أن المنطقة في بنها موقعها متميز وقريب من مصادر العمالة، مضيفًا أنه سيتم في الفترة القادمة طرح كراسات الشروط لبدء عملية التخصيص لراغبي الحصول على وحدات صناعية داخلها.

وأكد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 4500 مصنع صغير منتشرين في أنحاء الجمهورية؛ يتم تخصيصهم للشباب؛ بقروض ميسرة بحق الانتفاع أو البيع النهائي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، برفقة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.