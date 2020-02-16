 حازم إمام: التتويج بالسوبر أفضل هدية للجماهير بعد إخفاق الدوري - بوابة الشروق
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حازم إمام: التتويج بالسوبر أفضل هدية للجماهير بعد إخفاق الدوري

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 1:26 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 1:44 ص

اعترف حازم إمام، ظهير أيمن نادي الزمالك، بتقصير اللاعبين وتراجع أدائهم خلال مباريات الدوري المصري، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التتويج بالسوبر أفضل هدية لإسعاد الجماهير.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي، على حساب نادي الترجي التونسي، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس، بالدوحة.

وقال إمام، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "التوفيق كان حليف الفريق الذي يريد الفوز أكثر".

وتابع: "كنا نريد إسعاد جماهير الزمالك، بعد فترة لم نكن موفقيًا بها في بطولة الدوري المحلي".

وأوضح: " واجهنا خصم قوي زي الترجي، ونسعى للفوز في المباريات المقبلة لاسعاد الجماهير دائمًا".


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