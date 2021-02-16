 البيت الأبيض: بايدن يدعم حق الأشخاص في اتخاذ خطوات بالنسبة للعملية القضائية لتهمة ترامب - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: بايدن يدعم حق الأشخاص في اتخاذ خطوات بالنسبة للعملية القضائية لتهمة ترامب

البيت الابيض - ارشيفية
البيت الابيض - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 9:49 م
علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، على القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بتهمة التحريض على العنف، على خلفية اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في السادس من شهر يناير الماضي.

وقالت بساكي، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعم حق الأشخاص سواء أعضاء الكونجرس أو الآخرين في اتخاذ خطوات بالنسبة للعملية القضائية، رافضة الإدلاء بأي تصريحات أخرى حول هذا الشأن.

واختتم مجلس الشيوخ الأمريكي، مطلع الأسبوع الجاري، إجراءات مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب التي استمرت على مدار خمسة أيام.

وجاء القرار النهائي موافقا للتوقعات؛ بعدم إدانة ترامب بتهمة «التحريض على العصيان» التي وجهت إليه بعد حادث اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الشهر الماضي.


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