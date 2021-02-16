بلغاريا تسجل 1068 إصابة جديدة و47 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 230 ألفا و747 شخصا.

وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة -وفق ما أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الثلاثاء- أن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 11 ألفا و91 فحصا، مضيفة أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 47 وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9671 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 656 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم السابق؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 197 ألفا و576 شخصا، موضحة أن عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا بلغت 23 ألفا و500 منهم 3421 مريضاً بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 289 في وحدات العناية المركزة.

جدير بالذكر أن غالبية الحالات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة صوفيا تليها مدينتا بلوفديف بلاجوفجراد.

ويشار إلى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تلقى 2048 شخصا لقاحا ضد كورونا؛ ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 77 ألفا و436 شخصا.