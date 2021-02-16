الرئيس العراقي: استهداف أربيل تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن استهداف مدينة أربيل الذي أوقع ضحايا، يُمثل تصعيدًا خطيرًا وعملًا إرهابيًا إجراميًا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء: «لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى، إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون».

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، عن سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الاثنين، أنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.

وأضافت، أن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد، داعية المواطنين الى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.