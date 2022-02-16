السجيني: وزير الري مطئمن لوجود رؤية لدى الحكومة في إدارة أزمة المياه

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، استعرض حجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، ومنها أزمة سد النهضة، أمام مجلس النواب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنّ وزير الري أكد أن مصر ليست ضد إثيوبيا، موضحًا أنه طلب التعاون المشترك مع إثيوبيا والاستفادة من المياه.

وأوضح أنّ وزير الري استعرض حجم المياه في البحيرات والترع أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا اطمئنانه لوجود رؤية لدى الحكومة في إدارة أزمة المياه؛ وتضع نصب أعينها أزمة السد الإثيوبي وتداعياته، مؤكدًا أن مصر ستصبح من أعلى الدول التي تُحسن إدارة المياه.

وتابع أن هناك منظومة لإدارة المخلفات يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، مؤكدًا إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، ووزارة التنمية المحلية ستكون هي الجهة المسئولة عن الإساءة في التعامل مع تبطين الترع؛ عبر إلقاء القمامة.