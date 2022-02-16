الكرملين: إصدار جوازات سفر روسية لسكان إقليم دونباس لا ينتهك اتفاقيات مينسك

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن إصدار جوازات سفر روسية لسكان إقليم دونباس (شرق أوكرانيا) لا ينتهك اتفاقيات مينسك، ذاكرا أن موسكو تفعل ذلك لأسباب إنسانية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين أن "مواطني الجمهوريات المعلنة ذاتيا (فى إقليم دونباس) يعانون من مشاكل قصوى على الصعيد الاجتماعي -لأن وطنهم الأم أوكرانيا رفضهم-، سواء من حيث الحركة أو الحصول على الخدمات الاجتماعية والمالية"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وتابع: "لهذا السبب تلتزم روسيا، لأسباب إنسانية، بإصدار جوازات السفر".

ومضى قائلا "تصدر روسيا جوازات سفر ليس فقط لمواطني هذه الجمهوريات المعلنة ذاتيا، ولكن لمواطني مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلي أن "هذه ممارسة شائعة إلى حد ما".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد أعلن في 10 فبراير الجاري أنه خاطب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإعداد تقرير حول منح روسيا الجنسية لسكان إقليم دونباس.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً في 24 أبريل 2019 يسهل على سكان جمهورية دونيتسك ولوجانسك الشعبية المعلنة ذاتيا الحصول على جوازات السفر والجنسية الروسية.

واعتبارًا من نهاية يناير 2021، استغل أكثر من 720 ألف من سكان دونباس حقهم في الحصول على الجنسية الروسية، فيما أكدت كييف أنها تعتبر إصدار جوازات السفر الروسية غير قانوني ولن تتعرف عليها.

ووجه النواب الروس، أمس الثلاثاء، دعوة إلى الرئيس بوتين للاعتراف باستقلال جمهورية دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

ووصف بوتين ما يحدث في إقليم دونباس بـ"الإبادة الجماعية" من قبل السلطات الأوكرانية.

وأكد الكرملين أنه لا يوجد حاليا "قرار رسمي" بهذا الشأن، لكنه أوضح طلب النواب "يعكس رأي السكان الروس".

ويرى مراقبون أن الاعتراف بهاتين المنطقتين سيشكل نهاية عملية السلام في شرق أوكرانيا واتفاقات مينسك الموقعة بفضل وساطة فرنسية وألمانية وتنص على عودة هذه المناطق على المدى البعيد إلى سيادة كييف.