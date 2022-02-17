ختام فعاليات دورة تأهيل الشباب لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمركز الخارجة

اختتمت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الشباب لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمركز الخارجة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة وتظافر الجهود لمكافحة سوسة النخيل الحمراء للحفاظ علي المحصول الاستراتيجي للمحافظة وتوعية المزارعين، من خلال صندوق دعم مكافحة آفات النخيل، وأنشطته ومجهوداته بتنفيذ عدة دورات على مستوى المحافظة لتأهيل الشباب لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تم إجراء تدريب عملى ميداني شمل طرق علاج النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح جميل، أستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات ومدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والمهندس عماد بحر، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، وعدد من أساتذة البحوث، و40 متدربا من شباب الخريجين.

وأشار المرسي، إلى أنه جرى توزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية الأولى، وجارى الإعداد لبدء دورة تدريبية أخرى بمشاركة الخريجين والنخالين، وذلك في إطار استمرار الجهود لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والحفاظ على الثروة القومية لنخيل البلح.