برنامج الأغذية العالمي: جهزنا موادا تكفي لإطعام مليوني شخص في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 137 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية.

وأوضح البرنامج في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 170 ألف طن من الغذاء جاهزة للنقل إلى قطاع غزة، وتكفي لإطعام مليوني شخص.

وأمس الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، دخول 173 شاحنة مساعدات إلى القطاع الأحد الماضي، عقب قرار وقف إطلاق النار، واصفا الكميات بأنها «محدودة جدا».

وأوضح أن قافلة المساعدات تضمنت: 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي، و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات.

وعلى مدار سنتين من الإبادة الجماعية، منعت إسرائيل دخول الغاز والوقود إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويستثنى من ذلك كميات محدودة جدا وصلت خلال فترة الهدنة في الماضي، وكميات شحيحة لمؤسسات دولية لتوزيعها على قطاعات حيوية منها المستشفيات والمخابز.

وتواصل الجهات الحكومية بقطاع غزة تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة، وبما يضمن وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

ووفق وثيقة لاتفاق وقف إطلاق النار نشرتها هيئة البث العبرية، فإنه «يتم السماح فورا بدخول جميع المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية وفقًا للآلية المتفق عليها، بما يتماشى مع القرار الإنساني الصادر في 19 يناير 2025»، في إشارة إلى الملحق الإنساني في اتفاق هدنة يناير.

وينص هذا القرار على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة، بينها شاحنات وقود وغاز طهي.