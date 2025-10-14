الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة بـ 70 مليار دولار

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار.

ولفت ممثل البرنامج الخاص في فلسطين جاكو سيليرز في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إلى وجود دمار مروع في غزة.

واستدرك بالتأكيد على أن صمود الفلسطينيين في غزة لا يصدق، وأن تصميمهم على إعادة بناء القطاع عال للغاية.

وأكد ضرورة احترام كافة الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أهمية الاستقرار والتعافي على المدى الطويل في غزة.

وأوضح سيليرز أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بالفعل بإزالة حوالي 81 ألف طن من الأنقاض، وهو ما يعادل حوالي 3100 شاحنة محملة بالأنقاض.

وأضاف: "تشير تقديرات التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات الذي أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشكل مشترك إلى أن هناك حاجة لنحو 70 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة".

وأردف: "هذا يعني أن هناك حاجة إلى حوالي 20 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة".

وأشار إلى أن حجم الأنقاض الواجب إزالتها في غزة يبلغ قرابة 55 مليون طن.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 قتيلا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.​​​​​​​