مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح: عودة محدودة للنازحين إلى شمال غزة والدمار يعرقل الإعمار

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة دير البلح، إن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة لا تزال محدودة، واقتصرت في معظمها على الشبان الذين توجهوا لتفقد منازلهم المتضررة أو البدء بإصلاح ما يمكن إصلاحه، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بتلك المناطق خلال العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هؤلاء الشبان يسعون لتمهيد الطريق لعودة عائلاتهم، التي ما زالت تقيم في خيام بمحافظة الوسطى وغرب خان يونس، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر البنية التحتية والطرق الرئيسية، وجرّف مناطق واسعة، خاصة في الأحياء الشمالية من مدينة غزة.

وأكد أن العودة الكاملة للنازحين لا تزال بحاجة إلى وقت وجهود كبيرة من الهيئات الخدمية والبلديات، التي تعمل حاليًا على شق الطرق ومحاولة إيصال المياه إلى تلك المناطق، في ظل ظروف صعبة ونقص في الإمكانيات.

وسلط أبو كويك، الضوء على معاناة السكان العائدين إلى مناطق مثل: الزرقاء، والشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، وحيّ الصبرة، حيث يواجهون خرابًا شبه كامل خلفه الاحتلال الإسرائيلي، في ظل غياب الخدمات الأساسية.