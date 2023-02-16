وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى ألمانيا وتركيا واليونان لبحث القضايا الثنائية والدولية

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ألمانيا وتركيا واليونان اليوم الخميس، في زيارة تستغرق 7 أيام يبحث خلالها القضايا الثنائية والدولية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم إن بلينكن سيتوجه غدا إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن حيث سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الثنائية والمتعددة لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا ومساعدة تركيا والشعب السوري والتزام الولايات المتحدة بالأمن عبر المحيط الأطلسي ونظام دولي قائم على القواعد.

وسيزور بلينكن قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا في 19 فبراير لرؤية جهود الولايات المتحدة المباشرة لمساعدة السلطات التركية في الاستجابة للدمار الناجم عن زلزال 6 فبراير.. وسيتوجه بعد ذلك إلى أنقرة، حيث سيلتقي بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوجلو وغيره من كبار المسؤولين الأتراك لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي لتركيا والشعب التركي بعد الزلازل المدمرة وكذلك سبل تعزيز الشراكة مع تركيا بشكل أكبر كحليف قيم في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي أثينا، سيلتقي بلينكن برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ونظيره نيكوس ديندياس وزعيم المعارضة أليكسيس تسيبراس لمناقشة التعاون الدفاعي وأمن الطاقة والالتزام المشترك بالدفاع عن الديمقراطية.

وسيطلق بلينكن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان في 21 فبراير.