 إبراهيم عيسى: التعليقات السلبية على صورة عائلة محمد صلاح مع ممثل أمريكي انحطاط كبير - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: التعليقات السلبية على صورة عائلة محمد صلاح مع ممثل أمريكي انحطاط كبير

خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 12:49 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 12:49 ص

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، إن التعليقات السلبية الخاصة بصورة عائلة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، مع الممثل الأمريكي ويل فيريل، مليئة بالانحطاط، قائلا "التعليقات على هذه الصورة كانت سلبية، وهذا يكشف مدى انحطاط هذه التعليقات".

وتابع عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن هناك من يتعمد التعصب الرياضي بالشكل الحالي لكي يلهي جماهيره، وينسيهم الخسارة التي لحقت بهم.

واستكمل أن جميع التعليقات السلبية تعد عنفا اجتماعيا، مشيرا إلى أن المجتمع في أوقات الأزمات يعبر بعاطفته ومشاعره، من تناقض كبير في المشاعر ويتصرف بغرائزه وليس بعقله.

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