قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في رسالة بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، بمناسبة «يوم استقلال إسرائيل»، اليوم، الثلاثاء، إن «التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت»، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه تل أبيب عدوانها على قطاع غزة وتمهد لاجتياح واسع لمدينة رفح.

واعتبر بايدن في رسالته أن «تعاون واشنطن وتل أبيب مصيري؛ من أجل الأمن والسلام لصالح إسرائيل والمنطقة كلها»، متوقعًا استمراره من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للشعبين الأمريكي والإسرائيلي.

وأضاف في رسالته: «باسم سكان الولايات المتحدة، أرسل لك وللشعب الإسرائيلي تمنياتي الدافئة بمرور 76 عاما على (قيام) دولة إسرائيل».

وأكد أن بلاده فخورة بعلاقاتها المتواصلة مع إسرائيل، مضيفًا: «كأول دولة اعترفت بإسرائيل كدولة مستقلة في العام 1948، فإن علاقاتنا تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة، مصالح مشتركة وارتباط ثقافي مشترك».

وتجاهل بايدن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بسلاح أمريكي، واعتبر أن «السنة الأخيرة كانت مؤلمة جدا، إذ تعرضت إسرائيل إلى الهجوم الأصعب في تاريخها في 7 أكتوبر 2023، لكن شعب إسرائيل أظهر قوة ومناعة هائلة»، بحسب ما جاء في رسالته.

واستطرد: «مثلما أوضحت بعد هجوم حماس، طوال حياتي دعمت وكنت الرئيس الوحيد الذي زار إسرائيل خلال الحرب».