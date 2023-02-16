الرئيس السوري يشكر الأشقاء والأصدقاء الذين ساعدوا بلاده بعد الزلزال

شكر الرئيس السوري بشار الأسد ما وصفها بالدول "الشقيقة والصديقة" التي وقفت إلى جانب الشعب السوري بعد الزلزال المدمر.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الأسد قوله في خطاب عبر التليفزيون الرسمي اليوم الخميس، "نشكر الدول التي وقفت معنا منذ الساعة الأولى للكارثة بما في ذلك الأشقاء والأصدقاء العرب، وعلى فرق الإنقاذ التي أرسلوها".

وأشار الأسد إلى أن سوريا لم تكن منطقة زلازل منذ قرنين ونصف، ولم تكن مجهزة للزلازل.

وأضاف الرئيس السوري: "حجم تلك الكارثة والمهام المناطة بنا جميعاً أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة، لكن ما تمكن مجتمعنا من القيام به بأفراده ومؤسساته كان أيضاً أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة".

وأضاف أن "الحرب التي استنزفت الموارد وأضعفت القدرات، أعطت المجتمع السوري تجربة التعامل مع الزلزال".

وقال الأسد: "لم يعوض نقاط الضعف سوى الاستجابة العالية والسريعة من قبل المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد متطوعين بأعمال الإنقاذ، أو متبرعين بمساعدات عينية، أو مالية مقيمين أو مغتربين حاولوا بكل الطرق كسر الحصار لإيصال أي مقدار ممكن لمساعدة أخوتهم المنكوبين".

وأكد أن المؤسسات الحكومية بدأت بتوفير السكن المؤقت، وقال إنه يجري إنشاء صندوق لدعم المتضررين.

وقال الأسد: "ما سنواجهه على مدى أشهر وسنوات من تحديات خدمية، واقتصادية، واجتماعية لا يقل أهمية عما واجهناه خلال الأيام الأولى، وهو بحاجة للكثير من التفكير، والحوار، والتكافل، والتنظيم، لدى مختلف القطاعات الوطنية

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، قام الأسد وزوجته بجولة غير متوقعة في المنطقة المتضررة من الزلزال، حيث تفقدا عيادة وموقع أنقاض، من بين أماكن أخرى.