رئيس بيلاروسيا: زيلينسكي يدمر أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يدمر أوكرانيا" بأفعاله الرامية إلى تصعيد وتيرة النزاع واستمراره، على حد وصفه.

وأكد لوكاشينكو في تصريح للصحفيين -بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية- أن "أحدا لن يعيد أوكرانيا إلى سابق عهدها بعد انتهاء النزاع"، موضحا أن "الأمر سيستغرق مائة عام لاستعادة البلاد".

وشدد الرئيس البيلاروسي على أهمية التحدث إلى الجيش الأوكراني من أجل التوصل لاتفاق بطريقة ما.

كما حذر لوكاشينكو من خطورة تصعيد الصراع وإمكانية تحويله من استخدام الأسلحة التلقيدية إلى الأسلحة النووية.