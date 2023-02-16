 رئيس بيلاروسيا: زيلينسكي يدمر أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 16 فبراير 2023 5:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

رئيس بيلاروسيا: زيلينسكي يدمر أوكرانيا

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
مينسك - أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 4:28 م

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يدمر أوكرانيا" بأفعاله الرامية إلى تصعيد وتيرة النزاع واستمراره، على حد وصفه.

وأكد لوكاشينكو في تصريح للصحفيين -بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية- أن "أحدا لن يعيد أوكرانيا إلى سابق عهدها بعد انتهاء النزاع"، موضحا أن "الأمر سيستغرق مائة عام لاستعادة البلاد".

وشدد الرئيس البيلاروسي على أهمية التحدث إلى الجيش الأوكراني من أجل التوصل لاتفاق بطريقة ما.

كما حذر لوكاشينكو من خطورة تصعيد الصراع وإمكانية تحويله من استخدام الأسلحة التلقيدية إلى الأسلحة النووية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك