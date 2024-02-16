استطلاع: جانتس يتفوق على نتنياهو في حصد مقاعد الكنيست الإسرائيلي

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل تفوق حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني جانتس، على "الليكود" الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، في حصد مقاعد أكبر في الكنيست.

وبيّن الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه "لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب الوحدة الوطنية سيحصل على 40 مقعدا في الكنيست من إجمالي 120"، بدلا من مقاعده الـ 12 الحالية، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت "معاريف" أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار"، وشمل عينة عشوائية من 515 مشاركا وبلغ هامش الخطأ 4.3%.

وفي المقابل، أشار الاستطلاع إلى حصول حزب "الليكود" على 18 مقعدا فقط، مقارنة بمقاعده الـ32 الحالية في الكنيست، في حال "جرت انتخابات اليوم".

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع أظهر زيادة مقاعد "الوحدة الوطنية" 4 مقاعد، مقارنة بنتائج استطلاع الأسبوع الماضي.

وبحسب الاستطلاع، لن يتمكن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من تخطي نسبة الحسم، وبالتالي لن يكون له تمثيل بالكنيست مقارنة مع 8 مقاعد لديه حاليا.

أما حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير، يحصل على 10 مقاعد مقارنة مع 6 حاليا، وفق الصحيفة.

كما يخسر حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، نصف مقاعده بالكنيست، بحصوله على 12 مقعدا فقط، مقابل 24 حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى "أنه لو جرت انتخابات اليوم سيحصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 44 مقعدا، فيما سيحصل المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة على 71 مقعدا، فيما سيحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير الرافض لكلا المعسكرين على 5 مقاعد".

وبخصوص الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهرت النتائج أن 32% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 47 منهم أن جانتس هو الأنسب للمنصب، بينما لم يحدد 21% إجابة معينة.