حزب مستقبل وطن: مصر أكدت للعالم رفضها تصفية القضية الفلسطينية برسائل حاسمة وقاطعة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية والمركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية أثبتت للعالم أجمع تمسكها بالقضية الفلسطينية، وإن التاريخ أكد للجميع موقف مصر الراسخ والثابت، الذي لا يقبل التأويل في القضية الفلسطينية.

وتابع عبد اللطيف: "مصر أثبتت للعالم أجمع أنها لن ولم تقبل التهجير، بثوابت ومواقف ورسائل محددة وحاسمة وفاصلة، أكدت من خلالها أن مصر، قيادة وشعبًا، ترفض التهجير، الذي بدوره سيكون تمهيدًا لتصفية القضية الفلسطينية، وأن الجميع يقف خلف قيادته السياسية، داعمًا لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم القومي، وعدم تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار أمين الشؤون القانونية والمركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن مصر لم تدافع عن القضية الفلسطينية فحسب، بل قدمت رؤية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، لقطع الطريق على المشككين، وكل من تسوّل له نفسه استغلال الأحداث التي تشهدها المنطقة للتشكيك في موقف مصر من القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد اللطيف: "لم تقف مصر مكتوفة الأيدي، بل ساهمت بقوة في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يؤكد أن موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية، وأنها تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وأنها لن ولم تقبل التهجير أو تصفية القضية تحت أي مسمى".