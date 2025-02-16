أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 858 ألفا و390 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 858 ألفا و390 جنديا، بينهم 1730 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10073 دبابة، منها 5 دبابات أمس السبت، و21011 مركبة قتالية مدرعة، و23185 نظام مدفعية، و1283 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1067 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان إلى تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و25377 طائرة مسيرة، و3063 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و37456 من المركبات وخزانات الوقود، و3749 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.