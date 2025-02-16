جهود إدارة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة تطال موظفين في إدارة الغذاء والدواء

طالت جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية إدارة الغذاء والدواء هذا الأسبوع، حيث تم فصل موظفين تم تعيينهم مؤخرا لمراجعة سلامة مكونات الأغذية، والأجهزة الطبية منتجات أخرى.

وتلقى موظفون تحت الاختبار في إدارة الغذاء والدواء إخطارات مساء أمس السبت تفيد بإلغاء وظائفهم، وفقا لثلاثة موظفين في الإدارة تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويتهم بدعوى أنهم غير مخولين بالتحدث علنا.

ولم يتضح العدد الإجمالي للوظائف التي تم إلغاؤها، اليوم الأحد، لكن بدا أن عمليات الفصل تركز على موظفين في مراكز الإدارة المعنية بالأغذية والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ - التي تشمل الإشراف على السجائر الإلكترونية.

ولم يتضح ما إذا كان موظفو إدارة الغذاء والدواء الذين يراجعون الأدوية مستثنين من عمليات الفصل.

وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية قد أعلنت، أمس الأول الجمعة، عن خططها لفصل 5200 موظف تحت الاختبار في جميع وكالاتها، بما في ذلك المعاهد الوطنية للصحة، وإدارة الغذاء والدواء، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.