تحدث الفنان أحمد عبد العزيز، عن تفاصيل عودته للدراما الصعيدية من خلال مشاركته في مسلسل «فهد البطل» خلال موسم دراما رمضان المقبل، مشيرا إلى تجسيده شخصية العمدة الصعيدي «غلاب»، عم البطل فهد «أحمد العوضي»، وغريمه في الوقت نفسه.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» إلى تميز العمل بكتابة قوية للسيناريو وإخراج مميز وأداء فني عال من قبل الفنانين المشاركين.

وقال إن المسلسل يصنف ضمن خانة الدراما الشعبية، لكنه يحمل خلفية تاريخية صعيدية، موضحا أن الشخصية التي يجسدها «تبدو شريرة»؛ لكنها مكتوبة بشكل جيد في السيناريو.

وأشار إلى أنه يسعى دائمًا إلى التغيير والتنوع في أداء الشخصيات، لا سيما بعد أن ترك طابعا شخصيا إيجابيا لدى الجمهور من خلال أدواره السابقة، متابعا: «افتقدت تمثيل الشخصيات الصعيدية بعد فترة طويلة، عُرض عليَ أكثر من عمل صعيدي الفترة الماضية؛ لكنها لم تكن على المستوى المطلوب، أما شخصية غلاب كانت على المستوى والعمل ككل، خاصة أن الشخصيات الشريرة دائما بتكون مكتوبة في السيناريو بشكل جيد».

وعلى صعيد آخر، كشف عن تعرضه لانتحال شخصيته على فيسبوك، وذلك بعدما ادعى أحد الأشخاص أنه الفنان أحمد عبد العزيز، وأعلن عن إرسال هدايا للجمهور وطلب تبرعات لغزة.

وأكد أن صفحته الرسمية موثقة، مشيرا إلى أنه سيقدم بلاغا إلى مباحث الإنترنت الأحد.