الجيش المالي يعلن مقتل جنديين اثنين في كمين نصبه إرهابيون شمال شرق البلاد

أفاد الجيش المالي، بمقتل جنديين اثنين في كين نصبه إرهابيون شمال شرقي البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر.

وذكر الجيش -حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الثلاثاء- أن موقع "تيسيت" جنوب غربي "أنسونغو" تعرض لكمين، موضحا أنه بعد قتال عنيف بلغت حصيلة القتلى 2 والجرحى 8 من صفوف الجيش.

يذكر أنه منذ عام 2012 اندلعت حركات استقلال، ثم حركات تمرد في منطقة الشمال بمالي، أغرقت البلاد في اضطرابات متعددة الأوجه خلفت آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين، ونزوح مئات الآلاف، وذلك على الرغم من دعم المجتمع الدولي، وتدخل الأمم المتحدة والقوات الأفريقية والفرنسية. وامتدت الأزمة إلى بوركينا فاسو والنيجر؛ حيث سميت بالمنطقة الحدودية الثلاثية، والتي أصبحت موضعا لجهد عسكري كبير من قبل قوة "برخان" الفرنسية وشركائها في الساحل.