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اتحاد العاصمة الجزائري يضم «هدف الزمالك السابق»

الشروق
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:06 م

أعلن نادي اتحاد الجزائر المنافس بالدوري المحلي لكرة القدم توصله لاتفاق مع نادي أشانتي كوتوكو الغاني لضم مهاجمه كوامي أوبوكو.

وقال اتحاد الجزائر في موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الاثنين، إن أوبوكو سيوقع على عقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

كما أوضح أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية المتعلقة بانضمام اللاعب / 21 عاما/ بمجرد فتح سوق الانتقالات الشتوية في 22 مارس الجاري.

وكان نادي الزمالك قد أكد في تصريحات رسمية سابقة أن كوامي أوبوكو مرشح بشدة للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتعويض رحيل مصطفى محمد، قبل أن يكتفي الأبيض بضم سيف الجزيري ومروان حمدي.


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