المالية: العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية زادت من 12% إلى 13%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحد الأدنى للعلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي تقدر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي يبلغ 75 جنيهًا، مشيرًا إلى الزيادة في علاوة غير المخاطبين من 12% العام الماضي إلى 13% خلال العام الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية زاد من 150 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة العام الماضي إلى 175 جنيه في العام الحالي لنفس الدرجات.

وأوضح أن الحافز الإضافي للموظفين بالدرجة الثالثة يقدر بنحو 225 جنيها، و275 جنيها للدرجة الثانية، و325 جنيها للدرجة الأولى،و350 جنيه لمن هم في درجة مدير عام، 375 جنيها لمن هم في درجة وكيل وزارة، و400 جنيه للوكيل أول وزارة.

وذكر أن أقل موظف سيأخذ 300 جنيه وأعلى موظف سيتقاضى 700 جنيه في حالة جمع العلاوة مع الحافز الإضافي، وذلك قبل خصم الضرائب والتأمينات، موضحًا أنه صافي المبلغ لأدنى أجر 240 جنيها، و560 جنيها لأعلى أجر.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير المالية محمد معيط.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بما يلي:

- زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه.

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.