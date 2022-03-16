افتتاح معرض التربية الفنية الدائم بإدارة شرق طنطا التعليمية

افتتح اليوم الأربعاء، معرض التربية الفنية بإدارة شرق طنطا التعليمية، والمقام بمدرسة فاملي سكول الخاصة للغات، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، خالد حسن، الموجه العام للتربية الفنية، رضا نجيب دميان، مدير المدرسة، سماح النشار، مدير إدارة الخدمات بالإدارة ، ولفيف من معلمي وموجهي التربية الفنية بشرق طنطا.

وأشاد مدير عام الشئون التنفيذية بالمعروضات والأعمال الفنية داخل المعرض، كما أشاد بالجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين، حيث إن هذا المعرض هو ثمار العمل المشترك بين المعلمين وطلابهم والموجهين والموجه العام.

وأكد أن المعرض يهدف لخلق جو من التنافس بين المدارس، من خلال عرض منتجاتهم المتميزة من النحت والأشغال الفنية، وأشغال المعادن، والخزف، وغيرها.