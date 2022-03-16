مستشار الرئيس الأوكراني: كييف في حالة حرب مباشرة مع روسيا

رفض مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فكرة ضمان الوضع الحيادي للدولة الأوكرانية تجاه روسيا على غرار السويد أو النمسا، وذلك حسبما نشر موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وذكر مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني وعضو وفد كييف في المحادثات الجارية مع موسكو، ميخائيل بودولياك، على قناته في تطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء: «بطبيعة الحال، نفهم محاولة شركائنا أن يظلوا طرفا صاحب المبادرة في العملية التفاوضية، ولهذا السبب تأتي تصريحات عن نموذجي الحياد السويدي أو النمساوي. لكن أوكرانيا حاليا في حالة حرب مباشرة مع روسيا، ولذا لا يمكن أن يكون هناك أي نموذج سوى النموذج الأوكراني وذلك حصرا مع تقديم ضمانات أمنية مثبتة قانونيا، ولا يمكن أن يكون هناك أي نموذج أو خيار مختلف».

وأوضح بودولياك، أنه يقصد بذلك «ضمانات أمنية مطلقة تقضي بأن الدول التي تقدمها تلتزم، في حال تعرض أوكرانيا لهجوم من الخارج، بالانخراط في النزاع على نحو نشط وتقديم كل الإمدادات العسكرية المطلوبة إلى كييف، بالإضافة إلى ضمانات ثابتة بشأن حظر الطيران فوق أوكرانيا في هذا السيناريو».

وشدد المسؤول على أن «أوكرانيا لم تهاجم ولم تخطط لمهاجمة جيرانها»، مشيرا إلى أن «كييف ترغب الآن في أن تكون لديها مجموعة قوية من الحلفاء مع ضمانات أمنية واضحة»

ويأتي هذا الكلام في أعقاب إعلان رئيس الوفد الروسي في المحادثات مع كييف، فلاديمير ميدينسكي، أن أوكرانيا تقترح الاستعانة بنموذج نمساوي أو سويدي لدولة حيادية ومنزوعة السلاح.

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا، متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.