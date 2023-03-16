رئيس الإمارات يبحث العلاقات الثنائية مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية، علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وبحثا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، حسبما قالت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وناقش الجانبان، القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.

كما استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بالإمارات، اليوم الخميس علي شمخان.

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وناقشا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة.