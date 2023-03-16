الرئيس الإيطالي: تغير المناخ يخلق تدفقات هجرة هائلة ويحمل عواقب وخيمة

أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا أن تغيّر المناخ يتسبب في خلق تدفقات هائلة للهجرة، محذرا من العواقب الوخيمة للتغيّر المناخي.



وقال ماتّاريلا -في خطاب ألقاه بجامعة نيروبي اليوم الخميس، خلال زيارته لكينيا، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- "منذ بعض الوقت، نشهد انخفاضاً كبيراً في التنوع البيولوجي، يرتبط إلى حد كبير بقطع الغابات الاستوائية الماطرة، مع اختفاء عشرات الآلاف من أجناس الكائنات الحية كل عام، فضلا عن فقدان لا يمكن تعويضه للتنوع الجيني والنظم البيئية".



وأضاف "لكل ما سلف ذكره، عواقب مهمة على تشتت الجنس البشري على كوكب يشهد تناقصًا تدريجيًا في مناطق الاستيطان"، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بارتفاع مياه البحار، الذي يشكل خطراً جسيماً للغاية على بقاء العديد من الجزر والسكان الذين يسكنونها، وكذلك التوسع التدريجي لظاهرة التصحر، ناهيك عن هجر المناطق الريفية.



وأشار إلى "نشهد نصب أعيينا وبشكل درامي، ظاهرة اللاجئين المناخيين، إلى جانب اللاجئين هربا من النزاعات".



ورأى الرئيس الإيطالي أن مسألة حماية البيئة عولجت بشكل غير وافٍ لفترة طويلة جداً، مؤكدا "لفترة طويلة، لم نتصد بشكل كافٍ لمسألة حماية البيئة وتغير المناخ".



وأضاف أنه "مع ذلك، لا ندري حتى اليوم كيف تؤثر الأنشطة البشرية على البيئة والمناخ".