عبرت الفنانة هدى الإتربي، عن سعادتها بنجاح شخصية دينا التي تقدمها في أحداث مسلسل "العتاولة" خلال شهر رمضان بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

وقالت الإتربي، في بيان صحفي، إنها تتابع كل ردود الفعل حول الشخصية خاصة وأنها قدمتها من وحي دلع وخفة دم الفتاة الشعبية التي تعودنا عليها في أفلام الخمسينيات والستينيات على طريقة هند رستم وتحية كاريوكا.

وأضاف أنها تتابع تعليقات الجمهور على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي خصوصا بعد تخطي الفيديوهات الخاصة بها من المسلسل لـ٣٠ مليون مشاهدة على مختلف المنصات.

وحرصت على تهنئة فريق العمل: "شكرا لكل القائمين على مسلسل العتاولة ومبروك نجاحنا ونجاح المسلسل والحمدلله على كرم ربنا ونتيجة تعبنا كلنا".

العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، هدى الإتربي، ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.