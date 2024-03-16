بعثة مصر ترفع رصيدها إلى 144 ميدالية متنوعة بدورة الألعاب الأفريقية

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تستمر البعثة المصرية في تحقيق الميداليات خلال منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية حتى 23 مارس الحالي.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 144 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 83 ميدالية ذهبية و 33 ميدالية فضية و 28 ميدالية برونزية.

وجاءت ميداليات المنتخب المصارعة الذراعين كالتالي:-

وشهدت منافسات اليوم نجاح أبطال وبطلات مصر في مصارعة الذراعين في حصد 9 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وفضيتين.

وحقق الميداليات الذهبية كل من، عمر سعيد في وزن 55 كجم، ومحمد مليجي في وزن 60 كجم، وعلي هاشم في وزن 65 كجم، ومحمد صلاح وزن 85 كجم، محمد عبد الرحمن وزن 100 كجم، مصطفى صلاح الوزن المفتوح.

فيما حقق الميداليات الفضية كلا من أندريا جوزيف في وزن 75 كجم ومصطفى يسري في وزن 85 كجم.

وأخيرا فاز منتخب المختلط للجودو ببرونزية منافسات الفرق وذلك عقب تفوقه على منتخب نيجيريا في مباراة الميدالية البرونزية.