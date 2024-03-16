 هيئة الأرصاد الجوية السنغافورية تتوقع استمرار الطقس الدافئ لبقية شهر مارس - بوابة الشروق
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هيئة الأرصاد الجوية السنغافورية تتوقع استمرار الطقس الدافئ لبقية شهر مارس

سنغافورة - د ب أ
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 7:01 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 7:01 م

توقعت هيئة الأرصاد الجوية السنغافورية، استمرار موجة الطقس الدافئ حتى النصف الثاني من شهر مارس.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة القصوى اليومية لما بين 34 إلى 35 درجة مئوية في معظم الأيام في الأسبوعين المقبلين، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية عن هيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة قد تتجاوز ذلك في غضون أيام قليلة مع تغطية سحابية أقل، خاصة في الأسبوع المقبل.

وفي حين أنه من المتوقع أن يكون الطقس دافئا وجافا في الأيام القليلة الأولى من الأسبوع المقبل، فقد تكون هناك موجات رعدية معتدلة إلى غزيرة في بعض فترات بعد الظهر، خاصة في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

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