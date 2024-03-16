لاتفيا تحقق مع واحدة من أعضاء البرلمان الأوروبي لاحتمال تعاونها مع الاستخبارات الروسية

بدأت السلطات الأمنية في لاتفيا إجراءات جنائية ضد تاتيانا زدانوكا، عضو البرلمان الأوروبي، لاحتمال تعاونها مع الاستخبارات الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللاتفية "ليتا" اليوم السبت نقلا عن الشرطة.

ويتردد أن الإجراءات قد بدأت في 22 فبراير. ولم تقدم السلطات أي تفاصيل أخرى حول التحقيقات الجارية.

وفي نهاية يناير، بدأت شرطة الأمن تحقيقا يستند إلى معلومات ظهرت عن زدانوكا /73 عاما/ وجرى استجوابها بشأن هذه المزاعم التى نفتها .

وتتمتع زدانوكا بعضوية البرلمان الأوروبي منذ عام 2004 ولا تنتمي إلى أي مجموعة سياسية. كما يحقق البرلمان الأوروبي في الادعاءات الموجهة ضدها.

ووفقا لبحث استقصائي، يزعم أن زدانوكا تم تكليفها من قبل الاستخبارات الروسية لتعزيز المشاعر المؤيدة للكرملين في دول البلطيق. وتحقيقا لهذه الغاية، تم توجيه النائبة، التي دافعت مرارا وتكرارا عن المواقف الروسية، من قبل عميلين من عام 2004 إلى عام 2017 على الأقل، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني المسربة التي تحتوي على مراسلات بهذا المعنى.