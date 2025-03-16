وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كانت جامعة كولومبيا أخفت طلابا عن السلطات

قال أحد المسؤولين البارزين في وزارة العدل الأمريكية إن الوزارة تحقق فيما إذا كانت جامعة كولومبيا أخفت "أجانب مقيمين بصورة غير شرعية" في حرمها، فيما كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها لترحيل الأجانب الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة لفلسطين في الجامعة في العام الماضي.

وفتش عملاء بوزارة الأمن الداخلي مقري إقامة بالجامعة بناء على مذكرة تفتيش مساء أمس الأول الخميس. ولم يتم القبض على أحد، ولم يتضح من هم الذين كانت السلطات تبحث عنهم. لكن بحلول بعد ظهر أمس الجمعة، أعلن مسؤولون تطورات متعلقة بشخصين كانت تلاحقهما فيما يتعلق بالمظاهرات.

وفر طالب دكتوراه هندي بجامعة كولومبيا عبر إحدى شركات الطيران ، من البلاد بعد أن ألغت إدارة ترامب تأشيرته ، وألقت سلطات الهجرة الاتحادية القبض على امرأة فلسطينية كان قد تم القبض عليها أثناء الاحتجاجات في الجامعة في أبريل الماضي في نيو آرك بولاية نيو جيرسي، بتهمة الإقامة بتأشيرة منتهية.