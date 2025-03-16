حي شرق مدينة نصر يزيل أعمال بناء مخالفة ويحرر محاضر ضد أصحابها

أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، تكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة انواع المخالفات ولاسيما المخالفات الإنشائية، موضحًا أن فريق إدارة الإزالات والمتابعة الميدانية والإسكان بالحى تمكنوا من تنفيذ إزالة حوائط مخالفة بدون ترخيص بالدور الحادى عشر بعد البدروم والأرضى بـ 20 شارع حسن الجمل.

وأضاف جودة، اليوم الأحد، أن فريق عمل إدارة الإزالات والمتابعة الميدانية والإسكان في إيقاف الأعمال المخالفة ومصادرة المعهدات المستخدمة فى العمل بالدور الثانى بالعقار رقم ٢٤ بشارع سمير عبدالروؤف، بنطاق حى شرق مدينة نصر.

ونوه بجهد فريق إدارة الازالات والمتابعة الميدانية والإسكان في استكمال تنفيذ إزالة شدة خشبية مخالفة بالدور الثامن من شارع أحمد الخشاب، مؤكدًا إزالة أعمدة من الطوب فى المهد أعلى السور الخاص بالعقار رقم ٢١ بشارع عمر زعفان، للتصدى لأعمال البناء العشوائي والحفاظ على رونق وجمال شوارع الحى.

وأشار جودة إلى إزالة باب في منطقة الردود الخاصة بالعقار رقم 96 بشارع عباس العقاد، مؤكدًُا تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى.