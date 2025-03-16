أرسنال يعمق جراح تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حسم أرسنال ديربي لندن أمام تشيلسي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

سجل ميكل ميرينو هدف المباراة الوحيد لصالح أرسنال في الدقيقة 20 من رأسية متقنة.

حاول تشيلسي العودة للمباراة وإدراك التعادل لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية بهدف دون رد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 58 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ70 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 49 نقطة في المركز الرابع.