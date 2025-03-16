الجامعة العربية تؤكد على ضرورة القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي للجميع



تحتفل جامعة الدول العربية، اليوم، باليوم العربي لحقوق الانسان، والذي يتم إحياؤه هذا العام تحت شعار "الحق في الغذاء" كحق أصيل من حقوق الإنسان وضرورة من ضرورات الحياة الكريمة، وعنصر جوهري من عناصر الكرامة الإنسانية.

وأولت عدد من الصكوك الدولية والإقليمية مكانة خاصة للحق في الغذاء، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في الغذاء، وعلى الدول اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذا الحق، وكذلك توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.

وإدراكا من جامعة الدول العربية لأهمية هذا الحق، أكدت الجامعة على ضرورة القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي للجميع، وقد أولت الجامعة مكانة خاصة للحق في الغذاء نصا وممارسة، حيث تم سن استراتيجيات وبرامج عمل أبرزها "الإستراتيجية العربية للأمن الغذائي" و "البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي" كما عقدت شراكات مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة، ووضعت برامج تدريب وبناء قدرات الكفاءات في قطاع الزراعة في العالم العربي من قبل المنظمات العربية المتخصصة في المجال.

ويأتي الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذه السنة، بالتزامن مع واقع مؤلم للفلسطينيين الذين فقدوا كل سبيل للعيش الطبيعي، بسبب حرب وحشية تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي وخطة تصفية ممنهجة بدعم قوة عالمية كبري لتهجير الشعب بعد تخريب الأرض وابتلاعها وهو طرح مرفوض بإجماع عربي ودولي، ويتعارض بشكل واضح من القوانيين والمعاهدات الدولية.



وشددت الجامعة على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بوقف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب انتهاك حقوقه المشروعة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، واتخاذ الخطوات اللازمة لاحترام التمتع بالحق في الغذاء وحمايته، ولتيسير الحصول على الغذاء ولتوفير المساعدات اللازمة وعدم استخدام الغذاء كأداة لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية.

وتعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع وتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر، فضلاً عن تدمير النظام الغذائي للفلسطينيين وشن حملة تجويع ممنهجة ضد الشعب الفلسطينيين، وهو ما يعد جريمة حرب وإبادة جماعية لشعب محاصر أعزل.